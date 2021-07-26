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İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de kırsal bölgede 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçesi Kavaklı kırsalında (Kato-Marinos bölgesi), Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek operasyonda, iki bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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