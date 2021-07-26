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PKK'ya rahat nefes yok! MSB duyurdu: 3 terörist daha öldürüldü

PKK'ya rahat nefes yok! MSB duyurdu: 3 terörist daha öldürüldü

Irak’ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Mehmetçik'in terör ile mücadelesi, sınır içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor.

Hain teröristler kahraman Türk askeri tarafından tek tek avlanıyor.

3 terörist daha öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor." ifadesi yer aldı.

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