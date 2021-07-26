BIST 1.350
DOLAR 8,56
EURO 10,10
ALTIN 498,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzurum’da 12 yaşındaki Muhammet Tortum Gölü'nde boğuldu acılı baba cenazede zor ayakta durdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzurum’da 12 yaşındaki Muhammet Tortum Gölü'nde boğuldu acılı baba cenazede zor ayakta durdu

Erzurum’da 12 yaşındaki Muhammet Taha Altay, ailesi birlikte gittikleri piknik alanında arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdikleri Tortum Gölünde boğularak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun babası ise oğlunun cenazesinde güçlükle ayakta durabildi.

Abone ol

Dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölüne giden 12 yaşındaki Muhammet Taha Altay orada bulunan arkadaşlarıyla serinlemek için Tortum Gölüne girdi.

Kıyıdan uzaklaşan çocuklar arasında bulunan Altay, biranda çırpınmaya başladı. Uzun süre yardım isteyen Altay yaklaşık 25 dakika sonra gözden kayboldu. Bunun üzerine olay yerine koşan bir akrabası Tortum Gölüne girerek Muhammet Taha Altay’ı kurtarmak istese de onun cansız bedenine ulaştı.

Küçük Muhammet’in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken çevredeki vatandaşlar ise Tortum Gölü etrafına bir önlem alınmasını istedi.
Muhammet Taha Altay’ın cenazesi ise bugün öğlen namazını müteakip Kavak Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazı sırasında baba Hakan Altay’ın ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu üç doz aşıya rağmen korona oldu nasıl geçirdiğini anlattı
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu üç doz aşıya rağmen korona oldu nasıl geçirdiğini anlattı
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tabipler Birliği uyardı! Okulların açılması için 12 yaş uyarısı
Tabipler Birliği uyardı! Okulların açılması için 12 yaş uyarısı
PKK'ya rahat nefes yok! MSB duyurdu: 3 terörist daha öldürüldü
PKK'ya rahat nefes yok! MSB duyurdu: 3 terörist daha öldürüldü
KKTC Başbakanı Saner Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümünün açılımını sağladıklarını söyledi
KKTC Başbakanı Saner Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümünün açılımını sağladıklarını söyledi
Moody's'ten Türkiye için ekonomik uyarı
Moody's'ten Türkiye için ekonomik uyarı
THY İtalya'daki grev nedeniyle bugünkü seferlerin iptal edildiğini duyurdu
THY İtalya'daki grev nedeniyle bugünkü seferlerin iptal edildiğini duyurdu
Türkiye'de bir ilk! Sinop'ta görenler hayran kaldı: 3 saniye aralıkla...
Türkiye'de bir ilk! Sinop'ta görenler hayran kaldı: 3 saniye aralıkla...
Prof. Dr. İsmail Balık'tan tüyler ürperten koronavirüs uyarıları! 49 milyon kişinin ağır enfeksiyon ölüm riski var
Prof. Dr. İsmail Balık'tan tüyler ürperten koronavirüs uyarıları! 49 milyon kişinin ağır enfeksiyon ölüm riski var
Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı
Tunus'ta güvenlik güçleri Al Jazeera ofisini bastı