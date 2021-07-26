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Srebrenitsa'daki soykırımın sembol isimlerinden Hatice Mehmedovic'in hayatı kitap oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Srebrenitsa'daki soykırımın sembol isimlerinden Hatice Mehmedovic'in hayatı kitap oldu

Bosna Hersek'teki savaşta 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımında eşi ve iki oğlunu kaybeden ve adalet arayışında sembol isimlerden olan Hatice Mehmedovic'in hayatını anlatan "Hatice Anne" kitabının tanıtımı yapıldı.

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Başkent Saraybosna'daki Boşnak Enstitüsünde düzenlenen tanıtımda konuşan kitabın yazarı Esnefa Smajlovic Muhic, Mehmedovic'in verdiği mücadeleyle 20'nci yüzyılın önemli isimlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Hatice, Bosna Hersek'teki tüm anneleri ve onların acılarını temsil ediyor. Sonsuza kadar yaşaması ve adalet arayışının gelecek nesillere aktarılması için bu kitabı kaleme aldım." dedi.

Srebrenitsa'daki soykırımda eşi ve iki oğlu ile çok sayıda akrabasını kaybeden Mehmedovic, soykırımdan sonra adalet arayışında sembol isimlerden olmuştu.

Mehmedovic, "Artık anne olamayacağım. Torunum olmayacak. Oğlum olmayacak. Bu mutlulukların ne anlama geldiğini bilemeyeceğim." ifadeleriyle hafızalara kazınmıştı.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı olarak görev yapan Mehmedovic 23 Temmuz 2018'de hayatını kaybetmişti.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edilmişti.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletmişti. Katledilen Boşnaklar o dönemde toplu mezarlara gömülmüştü.

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