Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı nasıl? Nagehan Alçı açıkladı: Bundan eminim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramlaşma mesajındaki görüntüleri sonrası FETÖ'cüler, 'Erdoğan hasta' yalanını yaydı muhalefet dört elle sarıldı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığı iyi mi, değil mi bilmiyorum ama bir süredir Türkiye toplumu olarak hiçbir kesimin sağlığı iyi değil. Bundan eminim." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramlaşma mesajında birkaç saniyeliğine içinin geçmesiyle birlikte bir anda birbirinden tuhaf komplo teorileri ortaya çıktı.

"Erdoğan'ın sağlığı iyi değil, hasta" söylentileri sosyal medyada yayıldı. Konuya ilişkin dikkat çeken bir yazı Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan geldi.

"Tayyip Erdoğan’ın sağlığı meselesi" başlıklı köşesinde Alçı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığı iyi mi, değil mi bilmiyorum ama bir süredir Türkiye toplumu olarak hiçbir kesimin sağlığı iyi değil. Bundan eminim." diye yazdı.

FETÖ bu tür söylentileri daha önce de yaydı

FETÖ'nün Erdoğan'a cephe almasından sonra bu tür iddiaların hep dolaşıma sokulduğunu yazar, Alçı, "2012-13 döneminde Fetullahçılar "Kesin olarak biliyoruz, Erdoğan kanser ve çok az ömrü var" söylentilerini yayıyorlardı. Özellikle iş dünyasını bu şekilde etkilemek istiyorlardı ve büyük oranda da tesirli oldular." ifadelerine yer verdi.

"Muhalefet etmek ayrı, deli saçması teorilere bel bağlamak ayrı"

Bayramda yaşanan hadiseyle birlikte bu söylentilerin yeniden gündeme getirildiğini belirten yazar, yalanlana medet ummakla eleştirdiği muhalefet medyasına tepki göstererek, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Hadi intikam hırsıyla çıldıran Gülenistleri anladım da bugün muhalefet medyası nasıl bu saçmalıklardan medet umar? İşin mantıksız diğer bir tarafı da Erdoğan’ın 2006 yılında sara hastası olduğunu kanıtlamaya çalışmak.

Sevgili okurlar, hatırlatmak isterim ki yıl 2021. Yani 2006’nın üzerinden 15 yıl geçmiş. Bu 15 yıl içinde fevkalade sıkı bir tempo ile çalışmış, neredeyse tüm dünyayı dolaşmış, büyük badireler atlatmış bir siyasetçi var. 15 yıldır ağır hasta mıydı yani Erdoğan? Bu saçmalıklara kim inanır...

Tayyip Erdoğan’a kuvvetli ve etkili bir dille muhalefet etmek ayrı, deli saçması teorilere bel bağlamak ayrı. Bence bu iddiaları ortaya atanlar önce kendi sağlık durumlarına bir baktırsınlar…"