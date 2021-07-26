CHP'den Tunus'taki darbeye ilk açıklama! CHP'li Faik Öztrak: Sivil darbe

Tunus'taki darbeye ilişkin ilk açıklamasında CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaşananların sivil bir darbe olduğunu söyledi.Abone ol
Tunus'ta, ülkenin Cumhurbaşkanı Kays Said eliyle gerçekleştirilen darbeye ilişkin CHP'den ilk açıklama geldi.
Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ülkede yaşananların sivil bir darbe olduğunu dile getirdi.
Faik Öztrak, "Tunus'ta üzücü gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı parlamentonun faaliyetlerini askıya aldı. Bu, milli iradenin tecelligahı parlamentoya karşı yapılan sivil bir darbedir. Askerlerin, parlamento başkanını parlamentoya sokmaması kabul edilemez." şeklinde konuştu.