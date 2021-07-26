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Antalya'da villanın havuzuna düşen 3,5 yaşındaki çocuk boğuldu! Acılı anne fenalık geçirdi

Antalya'da villanın havuzuna düşen 3,5 yaşındaki çocuk boğuldu! Acılı anne fenalık geçirdi

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde villanın havuzuna düşen 3,5 yaşındaki çocuk boğuldu. Cenazenin morgdan çıkarılarak cenaze nakil aracına konulması sırasında çocuğun yakınları gözyaşı döktü, annesi fenalık geçirdi.

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 Antalya'nın Kaş ilçesinde villanın havuzuna düşen 3,5 yaşındaki çocuk boğuldu.

Halil ve Esra Kibrit çifti, küçük çocukları Doruk'u da yanlarına alarak Kalkan Mahallesi'nde kiraya verdikleri villalarında temizlik yapmaya gitti. Çift bir süre sonra yanlarında göremedikleri oğullarını aramaya başladı. Anne ve baba bir süre sonra havuzun yüzeyinde hareketsiz halde buldukları çocuğu, otomobille hastane götürdü.

Hastanede yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Doruk'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çocuğun cesedi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazenin morgdan çıkarılarak cenaze nakil aracına konulması sırasında çocuğun yakınları gözyaşı döktü, annesi fenalık geçirdi.

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