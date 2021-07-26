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Adana Demirspor bir yıldızı daha transfer etti

Adana Demirspor bir yıldızı daha transfer etti

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Balotelli ve Belhanda transferleriyle ses getiren Adana Demirspor, Montpellier, Tottenham, PSG ve Schalke 04 formaları giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, mavi Lacivertli ekip, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giyen 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

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