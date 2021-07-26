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Meclis Başkanı Şentop Azerbaycan'a gitti

Meclis Başkanı Şentop Azerbaycan'a gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Kaiser ve beraberindeki heyet, İstanbul Havalimanı'ndan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

"Bakü Beyannamesi" imza töreni de yapılacak

Bakü'de yarın gerçekleştirilecek toplantıda "Bakü Beyannamesi" imza töreni de yapılacak. Toplantı öncesinde Şentop ve diğer parlamento başkanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı ile Şehitler Hıyabanı'na çelenk koyma törenine katılacak olan Şentop, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Şentop, 28 Temmuz Çarşamba günü de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile görüşecek.

Türk İş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek olan Şentop, perşembe günü Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ettikten sonra yurda dönecek.

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