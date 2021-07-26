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Cihat Yaycı'dan BM'ye sert sözler! Rumlara çalışıyor Maraş'ta onlara gerek yok

Cihat Yaycı'dan BM'ye sert sözler! Rumlara çalışıyor Maraş'ta onlara gerek yok

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, son günlerde hem BM’den hem de Rum tarafından yapılan mesnetsiz açıklamaları değerlendirdi. Yaycı, BM'ye sert sözlerle tepki gösterdi.

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TÜRKDEGS Başkanı Müstafi Tümamiral  Doç. Dr. Cihat Yaycı, BM Güvenlik Konseyinden Türkiye’yi kınayan açıklamasını yönelik bir değerlendirme yaptı.

Yaycı değerlendirmesinde "BMGK’nın son Türkiye ve Kıbrıs Türk varlığı aleyhtarı yaklaşımı Birleşmiş Milletlerin tarafsız ve adil misyonu için oldukça kaygı vericidir. ABD Dış İlişkiler Senatosu toplantısında Senato başkanı Mendenez’in Türkiye aleyhtarı açıklamaları ve Yunanistan’a ve GKRY’ye yönelik desteklerinin ardından BMGK’nın bu tarz bir açıklama yapması oldukça manidardır. ABD’deki hükümetin Kıbrıs konusundaki tüm dış politik tavrını Yunanistan’a ve GKRY’ye endekslemesi ve BM’nin de bu yaklaşıma uyumlu tavırlar geliştirmesi uluslararası arenanın ABD tahakkümünde kaldığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Altı boş açıklamalar
Türkiye’nin BMGK’ya verdiği tepkiyi de değerlendiren Yaycı "Dışişleri Bakanlığımızın açıkladığı üzere normalde BMGK’nın bu metni Çarşamba günü yayınlaması bekleniyordu fakat aynı gün toplanan ABD Dış İlişkiler Senatosunun Türkiye aleyhtarı açıklamalarının ardından BMGK’nın da mesajı erkene alması BM’nin tarafsız ve hakkaniyetli bir kurum oluşuna yönelik endişeleri arttırmıştır. Türkiye, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka ve bölgesel sahiplik ilkesine saygılı bir politika izlemektedir. Türkiye’nin bölgede adaleti ve hakkaniyeti önceleyen tavrını reddedemeyen ülkeler bu tarz altı boş açıklamalarla Türkiye’yi ve Kıbrıs Türk’ünü baskı altına almaya çalışmaktadır" şeklinde yorumladı.

Maraş'ta BM gücüne gerek yok
Maraş’la ilgili de tespitlerde bulunan Yaycı, "24 Nisan 2004 tarihinde BM tarafından referanduma sunulan Annan Planı çerçevesinde Maraş’ın Rumlara devredilmesi öngörülmüş fakat Rumların % 75,38 gibi ezici bir çoğunlukla hayır demesinin neticesinde plan ve uygulama geçersiz kalmıştır. Bugün Rum Kesimi’nin ve Yunanistan’ın şımarık tavırlarını tatmin etmeye çalışan bir BM ile karşı karşıyayız. Bölgenin Rumlara teslim edilmesini talep eden BM, inatla Maraş’ın Barış Gücü’ne devredilmesini talep etmektedir. Öncelikle BM Barış Gücü’nü bölgesel olarak değerlendirmek ve diğer Barış Gücü misyonları ile kıyaslamak gerekir. Bugün, Sudan, Burundi, Batı Sahra, Golan Tepeleri gibi oldukça istikrarsız ve yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerde BM Barış Gücü ihtiyaç dolayısıyla görev yapmaktadır. Maraş Bölgesi’nde böyle bir ihtiyaç söz konusu değildir" dedi

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