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Salgın unutuldu! Gaziantep'te korkutan görüntüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Salgın unutuldu! Gaziantep'te korkutan görüntüler

Vaka sayısının artışa geçtiği Gaziantep’te kent merkezindeki çarşı pazarlar doldu taştı. Alışveriş yapmak için çarşıya çıkan vatandaşlar, maske ve sosyal mesafe kuralına riayet etmedi.

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Vaka sayısının artışa geçtiği ve aşılanma hızının yavaşladığı Gaziantep’te sokağa çıkma yasağı döneminde sessiz kalan sokak ve caddeler normalleşmeyle birlikte tekrardan hareketlendi. Kent merkezinde bulunan Gaziler Caddesi, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı gibi merkezi noktalar adeta doldu taştı.

Kent merkezindeki çarşı ve pazarlar vatandaşların akınına uğrarken, pandemiyi unutturan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların büyük çoğunluğu maske zorunluluğuna rağmen maske takmazken, vatandaşlar maskeyi çene altı ile kollarına taktı.

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