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Gaz lambasının fitilini yalan 2 yaşındaki bebek zehirlendi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaz lambasının fitilini yalan 2 yaşındaki bebek zehirlendi!

Afyon'da 2 yaşındaki çocuk annesi temizlik yaptığı sırada evdeki gaz lambası ile oynarken fitilini yalaması sonucu zehirlendi.

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Afyonkarahisar’da 2 yaşındaki bebek evinde gaz lambasının fitilini yalaması sonucu zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, kent merkezi Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde annesinin ev işlerini yaptığı esnada 2 yaşındaki K.R., isimli erkek bebek eline geçirdiği gaz lambası ile oynamaya başladı.

Gaz lambasının abajurunu (camını) çıkaran çocuk ardından lambanın gaz yağı konulan kısmını açarak fitilini yaladı. Sonrasında çocuğun kusmaya başladığını gören anne ise küçük çocuğu hemen Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne getirdi. Burada Acil Servis’te muayene edilen küçük çocuk zehirlenme şüphesi ile bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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