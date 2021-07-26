Anthony Fauci koronavirüs aşısı ile ilgili gerçeği açıkladı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi yönetiminin başındaki isim Dr. Anthony Fauci, Delta varyantının ülkedeki vakaların büyük bölümünü oluşturduğunu ve yeni vakaların ağırlıklı olarak aşı olmayanlar olduğuna dikkat çekerek, "Hemen aşınızı olun" dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden'in sağlık başdanışmanı olan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak üçüncü doz aşıdan, maskeye kadar bazı konularda açıklamalarda bulundu.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Fauci, aşılanmayanlarla Delta varyantının tetiklediği Kovid-19 vakaları nedeniyle ABD'nin gereksiz kötü bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Anthony Fauci, "Yanlış yolda ilerliyoruz" dedi ve kendisinin de bundan büyük hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Aşı olanların maske takması konusunun değerlendirilmekte olduğunu kaydeden Fauci, üçüncü doz aşı konusunda da verilerin değerlendirilmekte olduğunu ve aşılanmış olsalar da bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar için önerilebileceğini söyledi.

Ülkedeki vaka artışından ağırlıklı olarak aşı olmayanların sorumlu olduğu mesajını veren Fauci, bu nedenle aşı olmayanlara aşı olmaları çağrıları yaptıklarını belirtti.