BIST 1.348
DOLAR 8,55
EURO 10,12
ALTIN 496,13
HABER /  SAĞLIK

Anthony Fauci koronavirüs aşısı ile ilgili gerçeği açıkladı

Anthony Fauci koronavirüs aşısı ile ilgili gerçeği açıkladı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi yönetiminin başındaki isim Dr. Anthony Fauci, Delta varyantının ülkedeki vakaların büyük bölümünü oluşturduğunu ve yeni vakaların ağırlıklı olarak aşı olmayanlar olduğuna dikkat çekerek, "Hemen aşınızı olun" dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden'in sağlık başdanışmanı olan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak üçüncü doz aşıdan, maskeye kadar bazı konularda açıklamalarda bulundu.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Fauci, aşılanmayanlarla Delta varyantının tetiklediği Kovid-19 vakaları nedeniyle ABD'nin gereksiz kötü bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Anthony Fauci, "Yanlış yolda ilerliyoruz" dedi ve kendisinin de bundan büyük hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Aşı olanların maske takması konusunun değerlendirilmekte olduğunu kaydeden Fauci, üçüncü doz aşı konusunda da verilerin değerlendirilmekte olduğunu ve aşılanmış olsalar da bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar için önerilebileceğini söyledi.

Ülkedeki vaka artışından ağırlıklı olarak aşı olmayanların sorumlu olduğu mesajını veren Fauci, bu nedenle aşı olmayanlara aşı olmaları çağrıları yaptıklarını belirtti.

Dr. Fauci, üçüncü doz aşının organ nakli olanlarla kanser hastaları için düşünülebileceğini kaydetti.
ÖNCEKİ HABERLER
Kanada yıl sonuna kadar 401 bin yeni göçmen alacak
Kanada yıl sonuna kadar 401 bin yeni göçmen alacak
Kırklareli'de gözyaşları sel oldu! Binler son yolculuğa uğurladı
Kırklareli'de gözyaşları sel oldu! Binler son yolculuğa uğurladı
28 Şubat davasında yeni gelişme! Dosya yerel mahkemeye gönderildi
28 Şubat davasında yeni gelişme! Dosya yerel mahkemeye gönderildi
Güneydoğu'da aşılama oranının artırılması için seferberlik başlatıldı
Güneydoğu'da aşılama oranının artırılması için seferberlik başlatıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu yılın başından itibaren 1581 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu yılın başından itibaren 1581 terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa Birliği Türkiye'ye Afganlar için ek ödeme yapmayacak
Avrupa Birliği Türkiye'ye Afganlar için ek ödeme yapmayacak
ABD'de silahlı saldırılar! 1 haftada 430'dan fazla kişi öldü
ABD'de silahlı saldırılar! 1 haftada 430'dan fazla kişi öldü
Lise öğrencisi Gamze A.’nın şüpheli ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Lise öğrencisi Gamze A.’nın şüpheli ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı
Gaz lambasının fitilini yalan 2 yaşındaki bebek zehirlendi!
Gaz lambasının fitilini yalan 2 yaşındaki bebek zehirlendi!
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 195 milyonu geçti! İlk sırada ABD var
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 195 milyonu geçti! İlk sırada ABD var