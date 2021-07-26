28 Şubat davasında yeni gelişme! Dosya yerel mahkemeye gönderildi

Yargıtay tarafından onanan 28 Şubat davasına ait dava dosyası, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, müebbet hapis cezasına çarptırılan 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkaracak.

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Yargıtay tarafından onanan 28 Şubat davasına ait dava dosyası, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Davada yerel mahkeme olan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelen bin 700 klasörlük dava dosyalarının incelenmesinin ardından, sanıklar hakkındaki kesin kararın infaz savcılığına gönderilmesi beklenecek. Mahkeme ve infaz savcılığının incelemesinin ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılacak.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklardan Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkındaki mahkumiyet kararlarını onamış ve ilgili kararı Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi bekleniyordu.

Yerel mahkemeye bugün ulaşan dosya evrakların da infaz savcılığı tarafından incelenmesi bekleniyor. Dairenin kararında, 28 Şubat 1997'de bazı sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra basın yayın kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, sermaye çevreleri, sivil bürokrasi ve yargı mensuplarının desteğiyle, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararların hükümete dayatıldığı ve seçilmiş bir hükümetin işlevsiz hale getirildiği belirtilmişti.

Suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olayın gerçekleştiği tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki ‘Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek' suçu bakımından müşterek fail olarak sorumlu tutulmuştu.