Güneydoğu'da aşılama oranının artırılması için seferberlik başlatıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu illerde, aşılamanın artırılması için seferberlik başlatıldı.

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, tek doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller arasında Siirt, Mardin, Diyarbakır ve Batman da yer alıyor.

Bakanlığın Kovid-19 ile ilgili haftalık verilerine göre Diyarbakır ve Siirt, son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında.

Bölge illerinde aşılama oranı artırılarak toplumsal bağışıklığa katkı sunulması için çalışmalara hız verildi.

Siirt

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla belirlenen aşı programının kısa sürede tamamlanması için 57 aşı odası ve 10 mobil ekip çalışma yürütüyor.

Maske, mesafe ve temizlik denetimlerinin de artırıldığı kentte, polis, jandarma ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşlara maske dağıtılıyor.

Vali Hacıbektaşoğlu, Güres Caddesi'nde kurulan aşı çadırını ziyaret ederek, burada sağlık çalışanları ve vatandaşlarla görüştü, uygulamaları denetledi.

Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, kentteki vaka sayısının yüksek olmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Kentin daha önce vaka sayısı en düşük illerin başında geldiğini hatırlatan Hacıbektaşoğlu, normalleşme sürecinin üçüncü etabı olan 1 Temmuz itibarıyla, kentte yaşayanların bir anda salgın bitmiş gibi hareket etmeye başladığını belirtti.

Gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını ifade eden Hacıbektaşoğlu, "Eğer bireysel tedbirleri gevşetirsek veya bireysel tedbirlere uymazsak bir anda ters düz olabilir, diyorduk. Maalesef bugün bunu yaşıyoruz ama sevindirici olan şu: Geçen sene eylül, ekim ve kasım aylarında ortalama vakalarımız 112'lerdeydi. Ona rağmen hastanemizde daha fazla hasta ve yoğun bakım hastası vardı. Bugün vaka sayımız günlük 450'lerin üzerine çıkmasına rağmen hasta ve yoğun bakım oranında çok ciddi bir düşüş var. Bu, bizi memnun ediyor." dedi.

Hacıbektaşoğlu, tedbirlere çok daha sıkı şekilde uyulması gerektiğine işaret ederek, salgına karşı en büyük silahın aşı olduğunu, ülkede ve kentte yeteri kadar aşı bulunduğunu aktardı.

"Okullar açılmadan toplumsal bağışıklık oranında hem birinci hem ikinci dozda yüzde 75'i yakalamak zorundayız." diyen Hacıbektaşoğlu, şu anda 116 bin aşı yaptıklarını ve yüzde 40'ı yakaladıklarını ifade etti.

Hacıbektaşoğlu, kentte aşı karşıtlığı olduğuna dair değerlendirmelerin yanlış olduğunu dile getirerek, aşı çalışmalarını son 5 haftada hızlandırdıklarını kaydetti.

Hacıbektaşoğlu, aşılamanın yüzde 60-65'ini son 5 haftada yaptıklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Siirt'te aşı karşıtlığı yok. Türkiye ve dünyada olandan daha az diyebilirim, mesele o değil. Son 5 haftada aşılarımız yaptık. O da randevusuz aşılamanın başlamasıyla, aşıya erişimin çok daha kolay hale gelmesiyle oldu. Köylere, mahallelere gittik, meydanlarda, caddelerde, insanların yoğun olduğu yerlerde aşı yapınca insanlar aşılarını oluyor. Aşı karşıtlığı yok. Çalışmalar sürüyor, hizmetimiz Kurban Bayramı tatili ve hafta sonunda da devam etti.

Önümüzdeki 20 günde, birinci dozda yüzde 75'i yakalayacağız ve geçeceğiz. İkinci doz aşıda da okullar açılmadan mutlaka yüzde 75'i yakalayacağız. Vakaların yüzde 80-90'ı delta virüsü ve çok daha hızlı yayılıyor. Onun için bireysel tedbirlere evimizde, aracımızda, sokakta, alışveriş yerlerinde, resmi kurumlarda, iş yerlerinde, her yerde uymak zorundayız."

Salgınla mücadelede genel kısıtlamalara dönmek istemediklerini belirten Hacıbektaşoğlu, vatandaşların düğün, taziye ve kalabalık ortamlarda kurallara riayet etmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Kentte yaklaşık 500 personel, 110 salgın denetimi ve 30 filyasyon ekibinin görev başında olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu konuda tecrübemiz var. Neyi ne zaman yapacağımızı biliyoruz ama biz ısrarla kısıtlamalara dönmek istemiyoruz. Arkadaşlarımız kontrol ediyor. Bu kurallara lütfen uyalım. Hastanelerde yatan 162 hasta var. 27'si yoğun bakımda, 7'si entübe. Sağlık çalışanlarımıza, hastanelerimize ve hastalarımıza yapacağımız en büyük iyilik, tedbirlere uymak ve aşı olmaktır. Başından beri denetimleri cezalandırma maksadıyla yapmadık. Tamamen motivasyonu diri tutmak, bilgilendirmek amacıyla yaptık. Israrla kurallara uymak istemeyenlere ceza uygulanmıştır. 1 Temmuz'dan itibaren de polis, jandarma, Vefa Sosyal Destek Grupları ve bütün arkadaşlarımız, o alışkanlığı geri kazandırmak için maske dağıtıyor. Her yerde maske dağıtıyoruz. Bugünden itibaren ısrarla kurallara uymak istemeyenlere ceza uygulanacak."

"Herkesi aşı olmaya davet ediyorum"

Vatandaşlardan Mehmet Emin Varol da çadırda ikinci doz aşışını yaptırdı.

Herkese aşı olma çağrısında bulunan Varol, "Aşı olmazsak bu salgını atlatamayız. Aşıya ulaşmak şimdi çok rahat. Her yerde mobil aşı noktaları var. Hastaneye düşmeyen anlayamaz." dedi.

Hatice Kılıç da ilk doz aşısını yaptırdığını ifade ederek, "Salgının bitmesi için herkes aşı olmalıdır. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Siirt'te aşıya ulaşmak zor değil." şeklinde konuştu.

Kasım Çetinkaya ise kentin birçok yerinde aşı çadırı görmenin mutluluk verici olduğunu anlatarak, esnaf olduğunu, iş yerini kapatıp aşı yaptırmaya geldiğini belirtti.

Mardin

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, aşılama çalışmalarının kentte kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Aşının salgınla mücadeledeki önemine değinen Demirtaş, hastanede yatan hastalar arasında aşı olanların bulunmadığını belirtti.

Demirtaş, "Vatandaşlarımızın aşı olması halinde yakalanmama ihtimalleri çok daha yüksek. Yakalansalar bile çok daha rahat şekilde atlatma imkanları var. Bunun için bütün vatandaşlarımızın aşı olması gerekiyor." dedi.

Hastanelerde, aile sağlık merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğine dikkati çeken Demirtaş, vatandaşların aşı olmak için kurumlara başvurmasının ya da kendilerine haber vermesinin yeterli olduğunu aktardı.

Demirtaş, "Evlerine dahi aşı hizmeti götürebiliriz. Bütün hemşehrilerimize rica ediyorum, mutlaka aşı olsunlar. Çünkü artık aşı sağlığı kurtarıyor. Aşı sağlıktır, aşı bilimdir." ifadesini kullandı.

Diyarbakır

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre vaka sayısında artış yaşandığını ifade ederek, bu artışın Kurban Bayramı tatilinin de devam ettiğini söyledi.

Bu noktada Sağlık Müdürlüğü olarak gerekli tedbirler noktasında İlçe Sağlık müdürlükleri ve doktorlarla gerekli görüşmeleri yaptıklarını dile getiren Tekin, "Mevcut 100 olan filyasyon ekibimizi 150'ye çıkarma kararı aldık ki vatandaşa daha hızlı şekilde ulaşalım. Aşı ekiplerini de artırdık. Yaklaşık 96 ekibimiz vardı. Bunu 150'ye çıkardık. 150 ekip sahada köy köy, kapı kapı, site site dolaşıp mobil hizmette. Büyük AVM'lerde, otogarda dahil stantlarımızı kurduk." dedi.

Tekin, bugün itibarıyla aşı oranının birinci dozda yüzde 40,19'u bulduğunu, bayram tatilinin de bitmesiyle bundan sonraki süreçte vatandaşın aşıya teveccühünün artacağını düşündüklerini aktardı.

"Aşı oranımızı kısa sürede yukarılara taşımayı düşünüyoruz." diyen Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tedbirlerde rehavete kapılmamak gerektiği yönündeki uyarısını yinelediklerini kaydetti.

Tekin, Kovid illetinden kurtulmanın aşı ve beraberinde maske, sosyal mesafe ve temizlik ile mümkün olacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Maalesef vatandaşımız sanki koronavirüs bitti, herhangi bir şey kalmadı gibi, ne maske ne sosyal mesafe ne hijyen kurallarına uymamaya başladı. Pandemi henüz bitmedi. Diyarbakır için maalesef bir yükseliş eğilimi söz konusu. Bu yükseliş eğiliminin önüne geçebilmek için de en büyük silahımız olan aşımızı mutlaka yaptıracağız. Mutlaka maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen noktasında da kurallara uyacağız."

İl Müftülüğü ile de görüşerek cuma ve vakit namazlarında imamlar tarafından vatandaşlara aşı çağrısı yapılması, maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyene dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunulmasını istediklerini anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Camilerde vatandaşa bu konuda uyarılar yapılıyor. Bunun yanı sıra mobil ekiplerimiz özellikle köylere gittiğinde, yine cami imamları ile iş birliği içerisinde anons yaptırmak suretiyle gerek Türkçe gerek Kürtçe, vatandaşa ulaşabileceğimiz her platformda her türlü argümanı kullanmaya çalışıyoruz. Köy imamlarımız da sağ olsunlar, bu konuda bize destek veriyorlar. Bu şekilde vatandaşa çağrıları yineleyerek aşı oranlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Köy muhtarlarıyla da iletişim halindeyiz. Valimiz ve kaymakamlarımız da gerekli destekleri vermeyi çalışıyorlar. İnşallah iyi bir noktaya geleceğiz."

Batman

Batman'da da sağlık ekipleri vatandaşların yaşadığı tereddütleri, yaptıkları görüşmelerle gidererek, aşılama oranını artırmak için yoğun çalışıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, bugün itibarıyla toplam 242 bin aşı yapıldığını belirtti.

Pamukçu, özel ve kamu tüm hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde aşı uygulamalarının sürdüğünü dile getirerek, salgından kurtulmanın tek yolunun aşılama olduğunu aktardı.

Salgının tek çözümünün, aşıyla toplumun bağışıklığını sağlamak olduğunu anlatan Pamukçu, "Vatandaşlarımızdan sağlık çalışanlarının bilimsel olarak sunduğu verilere itibar etmelerini istiyoruz. Sahada 100 ekiple hem merkez hem de ilçelerde aşılama faaliyetleri devam ediyor. Kanaat önderlerinden, mahalle muhtarlarından, imamlardan, okul müdürlerinden de bu konuda faydalanıp, vatandaşlar arasındaki yanlış inanışları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz." dedi.

Pamukçu, "aşının kısırlık yaptığı" gibi yanlış ve hiçbir bilimsel temeli olmayan inanış ve dedikoduların, vatandaşların kafasını karıştırdığını belirterek, sağlık çalışanlarının bizzat vatandaşlarla görüşmesini sağlayarak bu kafa karışıklığını çözmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.