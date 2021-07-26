Avrupa Birliği Türkiye'ye Afganlar için ek ödeme yapmayacak

Avrupa Birliği , son dönemde artan Afganistan uyruklu mülteciler nedeniyle Türkiye'ye ek bir ödeme yapmayı planlamıyor.

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Geçtiğimiz hafta AB, Taliban örgütünün baskısı ve ekonomik sebeplerle Afganistan'dan kaçan düzensiz göçmenleri durdurmak için Kabil hükümeti ve civardaki komşu ülkelere maddi destek sağlayacağının işaretini vermişti.

Bunun üzerine Türkiye'nin de bu destek paketine dahil edilip edilmeyeceği tartışma konusu oldu.

Euronews Türkçe'ye konuşan AB kaynakları hali hazırda teklif edilmiş olan 3,5 milyar euroluk fonun Türkiye için mülteciler konusunda tek destek paketi olduğunu kaydetti.

Bu desteğin Suriyeli veya Afgan ayrımı yapmadığını belirten AB yetkilisi, bunun tüm mültecileri ve sınır denetimi desteklerini kapsadığını belirterek şu an için AB zirvesinde üzerinde uzlaşılmış olan rakamda değişiklik yapılmasının gündemde olmadığını aktardı.

Haziran ayındaki AB zirvesinde Türkiye ile 2016'da imzalanan Göçmen Geri Kabul Anlaşması'nın yenilenmesi ve Türkiye'ye topraklarında bulunan göçmenler için 2024 yılına kadar 3,5 milyar Euro yardım yapılması kararı alınmıştı.

Devlet hazinesine aktarılmıyor

AB'nin planına göre, toplamda 5,77 milyar euroluk paket, Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de hükümetlere değil, insani projeler gerçekleştiren sivil toplum örgütlerine verilecek.

Yaklaşık dört milyondan fazla sığınmacı ile dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'de hükümet, temel hizmetler için bugüne kadar 40 milyar dolardan fazla para harcadığını söylüyor.

Kılıçdaroğlu: Avrupa’nın İkinci Rüşvet Paketi hazırlığı içinde olduğunu duyuyoruz

Öte yandan sosyal medyadan bir video yayımlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afganistan’daki çatışmalardan kaçıp Türkiye’ye ulaşan göçmenler hakkında, hem Türk hükümetini hem de AB'yi şu eleştirdi:

"3 milyar Avro daha fon aktaralım, 5 yıllık da bir mülteci anlaşması yapalım' diyor. Erdoğan'ın sesi çıktı mı, çıkamaz da. Çünkü tüm bu şaibeli anlaşmaların tüccarı Erdoğan'ın bizzat kendisidir. Ama asıl ikinci iddia şudur ki, Brüksel'in Afganistan'dan kaçan sığınmacıları Avrupa'dan uzak tutmak için Türkiye'ye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığıdır. Bu sefer rakamlar 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riskini gösteriyor. Yani açıkça söylemek gerekirse tartının bir kefesine yeniden sizin mahallenizi, sizin hayatınızı, sizin huzurunuzu koyacaklar; diğer kefesine de avroları.”