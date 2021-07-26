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Bakan Derya Yanık açıkladı: Selden etkilenenlere 5 milyon TL aktarılacak

Bakan Derya Yanık açıkladı: Selden etkilenenlere 5 milyon TL aktarılacak

Bakan Yanık, Artvin’de yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için, 5 milyon TL kaynak aktarımının yapılacağını duyurdu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Artvin’de yaşanan sel felaketinin ardından temel ihtiyaçların giderilmesi için 5 milyon TL kaynak aktarımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Artvin’de yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların, ihtiyaçlarının giderilmesi için 5 milyon TL yardım yapılacağını duyurdu.
Bakan Yanık yaptığı paylaşımda ekiplerin ilk andan itibaren sahada olduğunu vurgulayarak, “Artvin'deki sel felaketinin ilk anından itibaren ekiplerimiz sahada. Hükümetimiz ihtiyaç anında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon TL kaynak aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

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