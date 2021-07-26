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Amerikalı generalden Türk bayrağı önünde sürpriz açıklama

Amerikalı generalden Türk bayrağı önünde sürpriz açıklama

Afganistan'da Taliban güçlerine karşı savaşan orduya hava desteği vermeye devam edeceklerini açıklayan ABD Merkez Kuvvetler Genel Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Kenneth McKenzie'nin basın toplantısında arkasında Türk bayrağı olması dikkat çekti.

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ABD Merkez Kuvvetler Genel Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan'da Taliban güçlerine karşı savaşan orduya hava desteği vermeye devam edeceklerini açıkladı.

McKenzie, Kabil'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD, son günlerde Afgan güçlerine destek vermek amacıyla daha yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı ve Taliban'ın saldırılarını devam ettirmesi halinde bu yoğun desteği sürdürmeye hazırız" dedi.

McKenzie, düzenlediği basın toplantısını arkasına Türk bayrağını da alarak yaptı.

McKenzie, ABD'nin 20 yıllık işgalin ardından askerlerini çekmeye başladığı bir dönemde Afgan hükümetinin de zor günler geçirdiğini kabul etti ancak Taliban'ın ülkenin genelinde bir zafer kazanmaktan çok uzak olduğunu belirtti.

McKenzie, "Taliban, yürüttükleri kampanyada kaçınılmaz bir sona doğru gidildiği izlenimi yaratmaya çalışıyor. Ancak bu doğru değil. Taliban'ın zaferi kaçınılmaz değil" diye konuştu.

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