Galatasaray sağ bek Sacha Boey'in transferini resmen duyurdu

Galatasaray Kulübü, daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu 20 yaşındaki Fransız futbolcu Sacha Boey'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada 20 yaşındaki Fransız futbolcu Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Galatasaray'ın Fransa'nın Rennes takımından kadrosuna kattığı sağ bek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninin ardından duygularını Galatasaray Televizyonu ile paylaştı.

Genç yıldız, "Karşılama için çok teşekkür ederim. Transfer olması gerektiği gibi oldu. Galatasaray, Rennes kulübüne başvurdu sonrasında da transferim gerçekleşti. Burada olmak muhteşem bir duygu. Açıkçası kendimi tekrardan doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın gurur duyması için elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim" açıklamasın yaptı.