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Biden zihinsel sorunları yüzünden dönemini tamamlayamadan görevden alınabilir

Biden zihinsel sorunları yüzünden dönemini tamamlayamadan görevden alınabilir

Eski ABD Başkanları Barack Obama ve Donald Trump'ın doktorluğunu yapan Jackson, ABD Başkanı Joe Biden'ın hakkında çarpıcı bir iddiaya imza attı.

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Jackson'ın iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Dış Politika Analisti Ali Çınar, "Cumhuriyetçi Parti'de bir çok Temsilciler Meclisi üyesi, Biden'ın sağlığı ile ilgili açıklamalarda bulunuyordu. Son olarak Trump'ın doktoru olan Kongre üyesinin açıklaması geldi. Açıkçası Amerikan kamuoyunun bir kısmında, Biden'ın dört yılı tamamlayamayacağı havası da var. Unutkanlığı ve yanlış isimleri telaffuz etmesinden dolayı zaman zaman komik duruma düşüyor." dedi.

Ali Çınar, bu nedenle Biden'ın sağlığıyla ilgili sıkıntılar olduğu iddialarının ortaya atıldığını söyledi ve ekledi: "Ancak Beyaz Saray'dan bir açıklama yok. Başkanlar Beyaz Saray doktorları tarafından kontrol ediliyorlar. Şu anda öyle bir rapor yok."

KAMALA HAZIRLIKLARA BAŞLADI BİLE

Biden'ın yakınlarına "ben dört yılımı tamamlayacağım" mesajı verdiğini aktaran Ali Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama şunu da biliyoruz, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, gelecek dönem başkan adayı olacağı için de bir hazırlık ve eğitim aşamasında. Biden'ın sağlığının tehlikeye düşmesi, Kamala Harris'iş işine yarar gibi de görülüyor. Beyaz Saray'da Kamala Harris'in Biden'ın tüm toplantılara girdiğini ve kelimelerini, cümlelerini dikkatli seçtiğini görüyorum. Kamala Harris hazırlanıyor, Biden gelecek dönem aday olmayacak."

Biden'ın kendine zaman ayırdığının altını çizen Çınar, "Biden hafta sonlarını kendine bırakıyor. Kısa dönemde görevi sağlık sorunuyla bırakacağını tahmin etmiyorum. Burada önemli olan Biden-Harris vurgusu. Biden'ın gelecek yıllarda Kamala Harris'i öne çıkarabilen adımları olabileceği bekleniyor." dedi.

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