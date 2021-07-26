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Milli Savunma Bakanı Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanı Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı

GAZİANTEP'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı. Uçak, Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri'ndeki inceleme ve denetlemelerinin ardından Gaziantep'ten ayrıldı.

Gaziantep Havalimanı'ndan Vali Davut Gül, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Akar ve komutanları taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına (HVKK) ait uçağın camının kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpması sonucu çatladığı öğrenildi.

Bunun üzerine rotasını en yakın havalimanına çeviren uçağın Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptığı, Bakan Akar ve komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı öğrenildi.

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