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Valilik uyardı! Sel ve heyelana dikkat

Valilik uyardı! Sel ve heyelana dikkat

Trabzon Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Temmuz hava tahmin raporundaki yağışlar konusunda uyararak vatandaşların sel ve heyelanlara karşı dikkatli olmalarını istedi.

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Trabzon Valiliği, vatandaşları sel ve heyelanlara karşı uyararak, gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 27 Temmuz 2021 tarihinde ilimiz genelinde meydana gelebilecek yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunuz, çevrenizdekileri uyarınız." ifadelerine yer verildi.

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