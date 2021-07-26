KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Maraş açıklaması

Kıbrıs'taki son gelişmeleri değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Maraş nasıl açılacak?" sorusu üzerine Taşınmaz Mal Komisyonunun karalarının dikkate alınacağının altını çizdi ve "Bu kararlar baz alınarak buradaki mülkler eski sahiplerine verilebilir" dedi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'taki son gelişmeleri CNN Türk canlı yayınında değerlendirdi.

Kıbrıs'ta 2 devletli çözüm vurgusunda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta iki ayrı halkın iki ayrı devletin olduğunu tüm dünya biliyor" dedi.

1960 anlaşmasına benzer bir durum yaratmak için pek çok girişimin gerçekleştirildiğini belirten Tatar, bu girişimlerin hepsinin başarısız olduğunun altını çizdi.

Tatar, "1974'ten sonra iki devlet oluşmuştur ve ortak bir noktamız kalmamıştır" şeklinde konuştu.

Rum lidere yanıt Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türkleri Avrupa Birliği (AB) pasaport ve kimliklerini iptal etmekle tehdit etmişti. Tatar, bu konu hakkında, "İptal edecekmiş, buyursun etsin. Benim bir itirazım yok. Ulusal çıkarımız önemli" ifadesini kullandı.

Maraş nasıl açılacak?

Taşınmaz Mal Komisyonunun karalarının dikkate alınacağının altını çizen Tatar, "Bu kararlar baz alınarak buradaki mülkler eski sahiplerine verilebilir" dedi.

"Biz uluslararası hukuka ters düşmemek adına bu adımı aldık" diyen Tatar, "47 yıldan sonra Maraş'ın daha da fazla kapalı kalması doğru olmazdı" şeklinde sözlerini sürdürdü.