Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop: Feraha çıkmak için aşı olun

KAYSERİ Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, "Özellikle ek hastalığı olan yüksek risk grubundaki kişilerden çok fazla temasa müsait yerlere gitmemelerini, biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Aşı istediğimiz yüzdelere geldikten sonra ülkenin aydınlık ve feraha çıkacağını umut ediyoruz" dedi.

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KAYSERİ Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadeledeki en büyük silahın aşı olduğunu ifade ederek, "Mümkün olan en son gücümüzü de aşıya vererek bu mücadeleden başarılı çıkmak istiyoruz. Kayseri ile ilgili şöyle söylemek istiyorum. İller arası tatlı bir rekabet başladı. Artık onların da oranları yayınlanıyor. Kayserimiz bu konuda orta sıralarda diyebilirim. İlk 10'a giremedi ama orada biz de şampiyon olmak istiyoruz. Yani aşıda ilk sıralarda olmak istiyoruz. İlgi fazla Kayserimizde. Yazın gelmesiyle Kayseri'de nüfus artıyor, kalabalıklaşma artıyor. O açıdan vatandaşların aşılarını olmalarını öneriyoruz. Sadece aşı olmak yetmiyor, yine maske ve mesafeye devam edecekler. Yüzde 70'li rakamlara ulaştığımızda Kayseri rahatlamış olacak. Türkiye'de konulan hedef buydu. 18 yaşının üzerindeki kişilerde eğer yüzde 70 aşılama olursa büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de en çok aşılama merkezlerden bir tanesinin devlet hastanesi olduğunu vurgulayan Altıntop, "Biz burada her vatandaşımızdan aşı yaptıktan sonra onların 15 ile 30 dakika arası beklemelerini istiyoruz. Çünkü ani gelişecek alerjik reaksiyonlar olabilir. Bu açıdan onları korumak istiyoruz. Aşı tüm Türkiye'de yaygın yapılmaya başlandıktan sonra gördüğümüz önemli bir komplikasyon olmadı. Yani kolda hafif bir ağrı, kızarıklık. Onun dışında halsizlik hissi olabilir. Onları görebildik ama ciddi bir durumla karşılaşmadık ya da semptom olan kişiler varsa acil servisimize yönlendirdik. Riskli grupların kesinlikle aşı olmalarını öneriyorum. Yani burada riskli grup tanımı çok belli. Şimdi biliyorsunuz 3. doz aşı da onaylandı. 50 yaş üzerinde riskli tanımlanan kişilerle yine sağlık personellerinde 3. doz aşı tanımlandı. Kontrol etmelerini ve ondan sonra aşı olmalarını öneriyoruz. Toplum olarak bağışıklanmadan başka önümüzde mücadele edebilecek durumumuz yok. O açıdan hedefimize ulaşmak için aşı önemli. Kayseri için de bunu yapmamız lazım" dedi.

"Kişi koronavirüs geçirse bile hatırlatıcı doz öneriyorum"

Koronavirüs geçirenlerin bağışıklık sisteminin güçlenmesi için hatırlatıcı doz uygulanmasını öneren Başhekim Altıntop, "Şimdi vatandaşın kafası karışık. Biz 15 aydır pandemi ile uğraşıyoruz. Yani hasta ile uğraşırken bir taraftan da akademik olarak bunlarla ilgili yayınlar çıkıyor. Son zamanlarda çıkan Delta varyantına karşı etkili olabilecek yeni aşıların mutlaka hatırlatıcı dozlarının yapılmasını Sağlık Bakanlığımız öneriyor. 3. dozla beraber kişilerde çok daha etkili olacağını düşünüyoruz. Geçirmiş kişiler tek doz aşı oldular ya da hiç olmadan koronavirüs geçirdiler. Biliyorsunuz oradaki süre 6 aydı aya düşürüldü. Kişi koronavirüs geçirse bile mutlaka onlara hatırlatıcı doz öneriyorum. Bağışıklık sistemi daha güçlensin diye" şeklinde konuştu.