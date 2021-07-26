Şarkıcı Pink bikini yerine şort giyen Norveçli kadın sporcuların cezasını ödeme teklifinde bulundu

Amerikalı sanatçı Pink, Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda bikini yerine şort giyen Norveç kadın plaj hentbolu takımına kesilen 1500 avro para cezasını ödeme teklifinde bulundu.

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Twitter hesabından açıklamada bulunan Amerikalı sanatçı Pink, "Cinsiyetçi kurallara itiraz ettikleri için Norveç kadın plaj hentbolu takımından gurur duyuyorum. Asıl Avrupa Hentbol Federasyonu ceza almalıdır. Cezaları sizin için memnuniyetle ödeyeceğim" diyerek Norveçli sporculara desteğini duyurdu.

Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen şampiyonada İspanya'ya karşı oynanan bronz madalya maçında Norveçli oyuncular bikini altı yerine şort giymeyi tercih etmişti.

Bunun üzerine Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), kural ihlali nedeniyle Norveçli oyunculara kişi başına 150 avro, toplamda ise 1500 avro para cezası kesmişti.

Norveç Hentbol Federasyonu ise oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek para cezası verilmesi halinde cezayı federasyonun ödeyeceğini açıklamıştı.

Gelen yoğun tepkiler karşısında, Avrupa Federasyonu, kurallarda bir değişikliğin ancak uluslararası düzeyde gerçekleşebileceğini belirterek kendisini savundu.