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Osmangazi Köprüsü bayramda rekor kırdı

Osmangazi Köprüsü bayramda rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz'da 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldığını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Osmangazi Köprüsü'nden yapılan araç geçişlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Yüzde 161'lik garanti karşılama oranı ile rekora imza atıldı"
Söz konusu köprüden geçiş garantisinin 40 bin eşdeğer araç olduğunu belirten Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz tarihinde; 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı."

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