BIST 1.349
DOLAR 8,56
EURO 10,10
ALTIN 494,39
HABER /  DÜNYA

Tunus'ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunus'ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunus’ta bugünden itibaren 1 ay süre ile yerel saatle 19.00’dan 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, meydan ve caddelerde 3’ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Abone ol

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün gece Tunus resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu.

1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı
Ülkede siyasi kriz ve protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Said yayınladığı kararname ile ülke genelinde 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Koronavirüs bahane edildi
Yasağın Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilan edildiği belirtildi. Yerel saatle 19.00’dan 06.00’ya kadar uygulanacak olan yasaktan zorunlu şehirlerarası yolculuk yapan, temel ihtiyaçlarını karşılayan ve acil sağlık nedenleri olan vatandaşların muaf olduğu aktarıldı.

3'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı
Kararname ile ayrıca meydan ve caddelerde 3’ten fazla kişinin toplanması ve bir araya gelmesi de yasaklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yla oynanan hazırlık maçında sakatlandı
Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yla oynanan hazırlık maçında sakatlandı
Türkiye 26 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 26 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop: Feraha çıkmak için aşı olun
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop: Feraha çıkmak için aşı olun
Şarkıcı Pink bikini yerine şort giyen Norveçli kadın sporcuların cezasını ödeme teklifinde bulundu
Şarkıcı Pink bikini yerine şort giyen Norveçli kadın sporcuların cezasını ödeme teklifinde bulundu
Osmangazi Köprüsü bayramda rekor kırdı
Osmangazi Köprüsü bayramda rekor kırdı
Valilik uyardı! Sel ve heyelana dikkat
Valilik uyardı! Sel ve heyelana dikkat
AK Parti heyetinden İlham Aliyev'e ziyaret
AK Parti heyetinden İlham Aliyev'e ziyaret
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Maraş açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Maraş açıklaması
Fenerbahçe'de Mbwana Samatta sakatlandı
Fenerbahçe'de Mbwana Samatta sakatlandı
Milli Savunma Bakanı Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı