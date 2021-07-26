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Adana Demirspor'dan Emre Mor açıklaması

Adana Demirspor'dan Emre Mor açıklaması

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'dan ayrılacağını açıklayan Emre Mor için Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'dan açıklama geldi.

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Süper Lig'e çıktıktan sonra Balotelli, Belhanda gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor, Celta Vigo'da tutunamayan Emre Mor'u gündemine aldıklarını ancak şu anda ilgilenmediklerini açıkladı.

A Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İspanyol ekibinden ayrılacağını açıklayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için, "Emre Mor gündemimize geldi ama şu an ilgilenmiyoruz" dedi.

Yeni başlangıç istiyor

Kariyerinde Borussia Dortmund, Galatasaray gibi büyük kulüplerde forma giyen Emre, beklentileri bir türlü karşılayamazken son kulübü Celta Vigo'dan da yeni bir başlangıç yapmak adına ayrılık kararı aldığını belirtti.

Menajerini değiştirdi

Dünyaca ünlü futbolcuların menajerliğini yapan Raiola ile yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyleyen Emre, "Başka bir kulüpte yeniden başlamak için Mino Raiola ile anlaştım. Muhtemelen dünyanın en iyi menajerlerinden birine sahibim" diye konuşmuştu.

Kulübü izin verdi

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu Celta Vigo'nun bonservissiz olarak takımdan ayrılmasına izin verdiğini belirten Emre, "Şu an yeni bir ortamda, yeni bir başlangıca ihtiyacım var. Bu değişikliğin iyi geleceğini düşünüyorum" demişti.

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