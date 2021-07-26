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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu. Şehidin Kırıkkale'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

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Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı'ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) şehit düştü.

Acı haber memleketine ulaştı
2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen Çelebi'nin acı haberi memleketi Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yaşayan annesi Hatun (48) ve babası Vehbi Çelebi'ye (52) ulaştırıldı. Kırıkkale Belediyesi tarafından da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları evin önünde toplandı.

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