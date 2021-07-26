Libya açıklarında en az 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de Libya açıklarında bir botun batması sonucu en az 57 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Safa Msehli tarafından yapılan açıklamaya göre, Libya'nın liman kenti Al Khums açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot alabora oldu.

Msehli, balıkçılar ve sahil güvenlik tarafından kıyıya getirilen hayatta kalanlara göre, boğulanlar arasında en az 20 kadın ve iki çocuğun olduğunu aktarıldı.