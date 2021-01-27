Premier League'de liderlik koltuğu Manchester City'nin
İngiltere Premier League'de West Bromwich'i 5-0 yenen Manchester City, liderlik koltuğuna oturdu.Abone ol
Premier League'in 20. haftasında deplasmanda West Bromwich ile karşı karşıya gelen Manchester City, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Pep Guardiola'nın takımına galibiyeti getiren golleri 6 ve 30'da İlkay Gündoğan, 20'de Joao cancelo, 45'te Riyad Mahrez, 57'de Raheem Sterling kaydetti.
Ligde üst üste 7. galibiyetini elde eden Manchester City, puanını 41'e yükseltti ve Premier League'in yeni lideri oldu.
West Bromwich ise 11 puanda kaldı.