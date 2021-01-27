Hukuk reformu taslak metni! Hakim-savcılara sosyal medya yasağı ya da kısıtlaması getirilecek

Hukuk reformu taslak metnine göre, hakim ve savcıların sosyal medya kullanmasına kısıtlama ya da yasak getirilmesi planlanıyor. Atama ve terfi sistemi için puanlama sistemi olacağı belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda ele alınan hukuk reformuna ilişkin taslak metne göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2019’da kabul edilen Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nde de de yer alan hakim ve savcıların sosyal medya kullanmasıyla ilgili adım atılacak.

Sosyal medyada yorum ve paylaşımlarına dikkat etmesi gerek

Yeni Şafak'ın haberine göre; hakim ve savcıların sosyal medya kullanmasına kısıtlama ya da yasak getirilmesi planlanıyor. Hakim ve savcıların sosyal medya paylaşımları zaman zaman tartışmaları da beraberinde getirirken, HSK’nın bildirgesinde, hakim ve savcıların tarafsızlığına gölge düşürmemesi için sosyal medyada yorum ve paylaşımlarına dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyordu.

Puanlama sistemi

Getirilmesi düşünülen bir başka yenilik de, hakim ve savcıların atama ve terfi sistemi için "puanlama sistemi" olacak. Soruşturma ve yargılamadaki hedef sürelerin tutturulması, AYM ve AİHM kararlarına uygunluk, tutukluluk sürelerine ilişkin hükümlerin uygulanması, istinaf ve temyiz incelemesine ilişkin not, puanlama sisteminde oluşturulacak kriterler arasında yer alacak. Ve söz konusu kriterlere göre her bir hakim-savcı için mesleğe başladığı andan itibaren puan tablosu oluşturulacak.