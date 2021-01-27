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İDO ve BUDO seferlerinin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin(İDO) bazı seferleri, iptal edildi.

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BUDO ve İDO’nun internet sitesinde olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen seferler yer aldı.

BUDO seferleri içerisinde yer alan, saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri ile İDO seferleri içerisinde yer alan, saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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