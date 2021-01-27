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Joe Biden'dan dolarda tarihi değişiklik! 20'lik banknot üzerindeki o resim değişiyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 20 Amerikan doları banknotun tasarımını güncelleyerek hali hazırda üstünde bulunan ABD'nin 7'inci başkanı Andrew Jackson'un resmini kölelik karşıtı Afrikalı-Amerikalı aktivist Harriet Tubman'in resmiyle değiştirmeye hazırlanıyor.

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ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 20 Amerikan doları banknotun tasarımını güncellemek için harekete geçiyor. 20 dolarlık banktoun üstünde bulunan ABD'nin 7'inci başkanı Andrew Jackson'un resmi yerine kölelik karşıtı Afrikalı-Amerikalı aktivist Harriet Tubman'in resmiyle değiştirilmesi gündeme geldi. 

Beyaz Saray basını sekreter Jen Psaki dün basına yaptığı açıklamada "Banknotlarımızın, paramızın ülkemizin tarihini ve çeşitliliğini yansıtması önemlidir, Harriet Tubman'ın yeni 20 dolarlık banknotu süsleyen imajı kesinlikle bunu yansıtacaktır" dedi.

Tubman 19 yüzyılda köleliğe karşı savaştı
Beyaz Saray dün yaptığı açıklamayla, ABD'de kullanımda olan 20 dolarlık banknotun tasarımını güncelleyerek yeni banknotta Afrikalı-Amerikalı aktivist Harriet Tubman'in resminin konulması için çalışmaya başlandığının sinyalini verdi. Tubman, ABD'de 19'uncu yüzyılda köleliğe karşı ve ırklar arası eşit haklar sosyal reformu için savaşan bir aktivist olarak tanınıyor.

İlk Obama zamanında gündeme geldi
ABD'nin 20 dolarlık banknotunun yeniden tasarlanma teklifi, ilk olarak eski başkan Barack Obama yönetimi tarafından ortaya atıldı ve daha sonra Trump yönetimi sırasında teklifin ertelendi. Biden yönetimi, konuyu yeniden gündeme getirdi. Beyaz Saray basını sekreter Jen Psaki dün basına yaptığı açıklamada, "Banknotlarımızın, paramızın ülkemizin tarihini ve çeşitliliğini yansıtması önemlidir, Harriet Tubman'ın yeni 20 dolarlık banknotu süsleyen imajı kesinlikle bunu yansıtacaktır" dedi. Hali hazırda 20 dolarlık banknotta ABD'nin yedinci başkanı Andrew Jackson yer alıyor. 

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