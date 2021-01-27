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Kocaeli'de 6 gündür haber alınamıyordu! Bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde 6 gündür haber alınamayan vatandaş, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda aç ve susuz halde bulundu. Hastaneye götürülen şahsın, hastaneye yatırılacağı için evden kaçtığını söylediği öğrenildi.

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Edinilen bilgilere göre, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde yaşayan 32 yaşındaki Soner D.’den 20 Ocak tarihinde, evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Soner D.’ye ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar sonrasında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Soner D.’nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Soner D., kaybolduktan 6 gün sonra jandarma ekipleri tarafından Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi Erikli Tepe mevkiindeki dağlık alanda yorgun, susuz ve üşümüş bir halde bulundu. Jandarma ekiplerinin su ve yemek verdiği şahıs daha sonra Körfez Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan Soner D.’nin jandarma ekiplerine verdiği ifadesinde, kaybolduğu gün hastaneye yatırılacağından korktuğu için evden kaçtığını söylediği öğrenildi. Soner D.’nin tedavisinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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