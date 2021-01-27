İYİ Parti'de kavga kızıştı! Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e 'kalleşlik' suçlaması

ÜMİT Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra mahkeme kararıyla geri döndü. Genel Başkan Meral Akşener'den randevu isteyen Özdağ, randevu alamayınca salvoya başladı. "Meral Hanım’a çok kızgınım, bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım" diyen Özdağ, yeni parti kurmaya doğru gidiyor.

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İYİ Parti'de Ümit Özdağ krizi bitmiyor. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu "FETÖ'cülükle", parti yönetimini ise HDP ile ortak anayasa hazırlamakla" suçlayan Özdağ partiden ihraç edildikten sonra mahkeme kararıyla geri döndü. Ancak kriz aha da büyüdü. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ümit Özdağ'a randevu vermediğini yazdı.

'Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım'

"Ümit Özdağ cumartesi günü Meral Akşener’den görüşmek için randevu talebinde bulunmuş. Ama şu ana kadar bir dönüş olmamış" diyen Selvi yazısına şöyle devam etti: "Meral Hanım’a çok kızgınım' dedi. 'Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım' diye konuştu."

Milletvekilleri toplantısına çağrılmadı

İYİ Parti'nin hazırladığı yeni sistem önerisiyle ilgili Pazartesi akşamı İYİ Parti milletvekillerine bir bilgilendirme yapıldığını belirten Selvi, Ümit Özdağ'ın oraya da davet edilmediğini belirten Selvi, Ümit Özdağ'ın bugün yapılacak olan İyi Parti grup toplantısına katılmayacağını ifade etti.

Adım adım yeni parti kurmaya gidiyor

Selvi yazısında, "Gerçi Ümit Özdağ bunu yazınca rahatsız olmuyor ama adım adım yeni bir parti kurmaya doğru gidiyor. Ümit Özdağ MHP’ye dönemez. İyi Parti’den de ikinci kez ihraç edilecek. Bu durumda nur topu gibi bir Ümit Özdağ partisi kalıyor. MHP’den biraz daha milliyetçi bir parti..." görüşünü savundu.