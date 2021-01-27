Aykut Kocaman 'Çukur' dizisinde oynayacak iddiası

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Show TV'de yayınlanan Çukur dizinde rol alacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe'de iki dönem teknik direktörlük yapan ve şu an takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'ın Show TV'de yayınlanan "Çukur" dizisine konuk olacağı iddia edildi. Ünlü çalıştırıcının "Çukur" yazılı pankartın önünde fotoğraf çektirmesi Çukur'da rol alacağı şeklinde yorumlandı.

Dizinin önceki bölümlerinde de Aykut Kocaman konu olmuştu. Çukur'un Şubat 2020'de yayınlanan 89. bölümünde Yamaç'la sohbet eden "Aykut" adındaki karakter, Yamaç'a Fenerbahçeli olduğunu ve adının Aykut Kocaman'dan geldiğini söylemişti.

Sinan Engin konuk oyuncu olmuştu

Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarının yorumcusu Sinan Engin, Çukur dizisine konuk oyuncu olarak dahil olmuştu. Sinan Engin, Mustafa Üstündağ'la yer aldığı sahnede "Ya bu Çukur'dan da neler çıkıyor be!" repliğini söylemişti.

"Mesut bile geldi sen gelemedin"

Hatırlanacağı gibi dizinin geçtiğimiz bölümlerinde ise Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil transferine gönderme yapılmıştı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Mesut transferine ekranlara yansıyan "Mesut bile geldi sen gelemedin" duvar yazısıyla gönderme yapıldı.