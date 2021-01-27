Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Gündemde 3 isim var

Fenerbahçe'de 5 isimle yolların ayrılması düşünülüyor. Fenerbahçe'nin gündeminde ise 3 futbolcu var.

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Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel ve Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıra elden çıkarılacak oyunculara geldi. Stoper dışında bir kanat, bir de forvet takviyesi yaparak transfer dönemini kapatmayı hedefleyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç da "Göndereceğimiz isimler var, açıklayacağız" dediği isimler de ortaya çıktı.

İşte yolların ayrılacağı 5 isim

Transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala yabancı kontenjanınını boşaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Diego Perotti, Kemal Ademi, Papiss Cisse, Tolga Ciğerci ile 1 Şubat'a kadar yolların ayrılması bekleniyor.

Gündemde 3 isim var

Öte yandan Fenerbahçe'nin gündeminde Başakşehir'den İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve Porto ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan olan Moussa Marega var.