Sezer İnanoğlu eşleri kaç kere evlendi kızının annesi kimdir?

Yeşilçam'da unutulmaz filmlere imza atan Sezercik yani Sezer İnanoğlu 2013’te boşandığı Mehtap Meral İnanoğlu ile mahkemelik oldu. Engelli kızının velayeti ile için dava için. Peki kimdir Sezer İnanoğlu, kaç yaşında kaç kere evlendi ve Sezer İnanoğlu'nun anne ve babası kimdir?

Abone ol

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk oyuncusu Sezercik yani Sezer İnanoğlu yine gündem oldu. 2013’te boşandığı Mehtap Meral İnanoğlu’ndan almak için mahkemeye başvurdu. 12 yaşındaki A. A hakkında akıl almaz iddialarda bulunan Sezer İnanoğlu'nun annesi Aysel İnanoğlu ise eski eş hakkında olay sözler söyledi. Peki Sezer İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, kaç kere evlendi anne ve babası kimdir?

Türk sinemasının ‘Sezercik’i Sezer İnanoğlu, görme engelli kızının velayetini 2013’te boşandığı Mehtap Meral İnanoğlu’ndan almak için mahkemeye başvurdu.

Bakırköy 7’nci Aile Mahkemesi’nde velayet davası açan oyuncu, 12 yaşındaki kızı A.A.İ.’nin annesinden şiddet gördüğünü öne sürdü: “Kızım, gerekli bakımı alamadığı gibi fiziki ve psikolojik şiddet, hatta tacizle baş başa yaşıyor.”

Babaanne Aysel İnanoğlu, torununun tacize uğradığını öne sürdü.

Sevgilisiyle aynı yatakta

Velayet duruşmasında tanık olarak dinlenen Sezer İnanoğlu’nun annesi Aysel İnanoğlu ise kan dondurucu iddialarda bulundu: “Torunumun anlattığına göre; annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken onu da yanına alıyormuş.” 20 Şubat 2020’de annesinin şiddetine maruz kaldığı öne sürülen 12 yaşındaki A.A.İ.’nin Beykoz Çocuk Büro Amirliği’nde verdiği ifadede “Annem bana ‘Seni istemiyorum, git babanla yaşa’ diyerek vurdu. Sevgilisiyle yatarken beni de yanlarına alıyorlardı. Annemden çok korkuyorum” dediği ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın ‘Sezercik’i Sezer İnanoğlu ile Mehtap Meral İnanoğlu’nun evliliği 2013’te bitti.

Sezer İnanoğlu kimdir: Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu'dur. 1970’lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter ‘Sezercik’ adıyla çekilen filmlerde rol almıştır. Oyuncu İlker İnanoğlu’nun kuzenidir.

Sezer İnanoğlu, ‘Sezercik’ adıyla yıldız oldu.Özellikle Kıbrıs Savaşı’nın anlatıldığı ‘Sezercik Aslan Parçası’ filmiyle gönülleri fethetti. Ama ‘Sezercik’ büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu’ndan kalan film şirketinin başına geçti.

Sezer İnanoğlu, 24 Ocak 2007’de Yedikule’de kendisini takip eden polislerle girdiği silahlı çatışmadan kısa bir süre sonra Şile’de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Türk sinemasının unutulmaz çocuk karakteri Sezercik’i canlandıran Sezer İnanoğlu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan Bayrampaşa cezaevinde yattı. Bu sırada 19 Şubat 2007 tarihinde Mehtap Meral Baykasoğlu adında biri ile evlendi. Gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe (d.2009) adında bir kız çocukları oldu.

Sezer İnanoğlu’nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz’daki yalılarında 23 Mart 1997’de başına tabancayla ateş ederek intihar etmişti. Sezer İnanoğlu’nun eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği ve uyuşturucu kullanmaya başladığı iddia edilmişti.

Sezer İnanoğlu, 19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken evlendiği ve 2,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'ndan 27 Eylül 2013 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

Mahkemece onaylanan protokole göre kızları Arzum Ayşe’nin velayeti anneye verilirken, Sezer İnanoğlu aylık 16 bin lira nafaka ödemeyi, 900 bin liralık bir ev almayı, boşandığı eşinin kullandığı aracı ve onun ailesinin oturduğu evi devretmeyi ve 200 bin lira maddi tazminat ödemeyi kabul etti. Kızının tüm masraflarını üstlenen İnanoğlu, eski eşinin evleninceye kadar İnanoğlu soyadını kullanmasına da izin verdi.