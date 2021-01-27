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Kırklareli'de kar bastırdı saatlik hava durumu fena

KIRKLARELİ hava durumu için meteorolojinin tahmini tuttu ve kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kırklareli'de gece başlayan kar yağışı gündüz etkisini arttıracak ve sıcaklıklar -7 dereceye kadar düşecek. Kırklareli'de kar yağışı yarın da etkili olacak.

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KIRKLARELİ hava durumu için meteorolojinin tahmini tuttu ve kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde etkisini arttıracak olan kar yağışı Kırklareli'de yarın yani perşembe günü de etkili olacak. Hava sıcaklığı Kırklareli için en düşük -7 derece olacak. Yetkililer vatandaşları don ve buzlanma için uyardı. Peki 5 günlük haritalı tahmin ve saatlik hava durumu Kırklareli'de nasıl olacak? 

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), yarın (Çarşamba) Marmara'da kuzey, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli yağış: Yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (25-60 kg/m2) ve çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur zamanla yükseklerinde kar yağışlı olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum oluşma riski, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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