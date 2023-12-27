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Perinçek'ten Türkiye'nin NATO üyeliğiyle öneri Vatan Partisi TBMM'ye başvurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Perinçek'ten Türkiye'nin NATO üyeliğiyle öneri Vatan Partisi TBMM'ye başvurdu

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda halk oylamasına gidilmesi talebiyle TBMM'ye başvurma kararı aldı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beyoğlu'nda bulunan İstanbul İl Merkezi'nde, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu ile bir araya geldi.

Kurul toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Perinçek, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu'nun, NATO konusunda halk oylamasına gidilmesi talebiyle TBMM'ye başvurma kararı aldığını dile getirdi.

NATO'yu halka sorma çağrısında bulunan Perinçek, "Demokrasi lafazanlığına artık bu milletin karnı tok. NATO için halk oylaması talep ediyoruz." dedi.

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