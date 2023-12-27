Ziraat Bank Azerbaycan, 8. şubesini açtı!

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir Nuriyev, Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Türk kurumları temsilcilerinin de katıldığı törenle, bankanın 8. şubesi olan Babek hizmete girdi.

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Ziraat Bank Azerbaycan Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demir, yeni açılan şubede incelemelerde bulunan konuklara bilgi verdi.

Büyükelçi Bağcı, banka çalışanları ile sohbet ederek başarı diledi, yeni şubenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 2014'ten bu yana hizmet verdiğini bildirdi.

Ziraat Bankası'nın 160 yıllık deneyiminden aldıkları güçle Azerbaycan'ın bankacılık sektörüne katkı sunmaya çalıştıklarını söyleyen Demir, "Açtığımız şube ile birlikte Bakü'de 6, Sumgayıt'ta 1, Gence'de 1 şube olmak üzere 8 şubemiz oldu." bilgisini paylaştı.

Demir, yakın dönemde Bakü'nün 2 farklı bölgesi ile Nahçıvan'da da şube açacaklarını bildirerek, "2024 sonuna kadar şube sayımız 11'e çıkacak. Azerbaycan'daki şube ağımızı genişletmeye devam edeceğiz." dedi.