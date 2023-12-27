Tramvayda unutulan eşyalar arasında evlilik cüzdanı da diploma da var!

Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan SAMULAŞ'a ait tramvay ile duraklarında unutulan eşyalar arasında evlilik cüzdanı, kredi kartı, diploma gibi eşyalar da bulunuyor.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen SAMULAŞ Raylı Sistem İşletme Şefi Musa Kulaksız, vatandaşların tramvaylarda veya duraklarda eşyalarını unutabildiklerini ya da kaybedebildiklerini belirtti.

Gündelik hayatın yoğunluğu nedeniyle unutulan veya kaybedilen eşyaların SAMULAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kayıp Eşya Bürosu'nda güvenli şekilde muhafaza edildiğini anlatan Kulaksız, "Vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 30'luk kısmı kayıp eşyasıyla ilgili bizi arayarak buraya geliyor. Eşyaların büyük çoğunluğu ise kayıp eşya büromuzda saklanıyor." ifadesini kullandı.

Unutulan veya kaybedilenler arasında pek çok eşya bulunduğuna dikkati çeken Kulaksız, "İlginç kayıp eşyalar arasında evlilik cüzdanı, matkap, takma diş, cep telefonu, tablet, nüfus cüzdanı, kredi kartı, gözlük, puset, diploma gibi eşyalar bulunuyor. Kayıp eşya talebinde bulunan vatandaşlara birtakım sorular soruyoruz. Eşyalarını hangi istasyonda unuttuğunu, hangi tarihte hangi saatte kaybettiğini, bir de eşyasının spesifik özelliği varsa o detayı sorarak cevaplar karşılığında tutanak tutarak eşyalarını sahiplerine teslim ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kulaksız, vatandaşların kayıp eşyalarını sorgulamak için Samsun Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 Kent Yönetim Merkezi'ni ve SAMULAŞ Genel Müdürlüğünü arayabileceklerini ya da SAMULAŞ'ın resmi web sitesinden kayıp eşya bölümüne giriş yaparak ön bilgi alabileceklerini kaydetti.