"Açık hava tüneli" diye eleştirilmişti: Üzerinden dünyaya uçuşlar yapılıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pisti için inşa edilen tünel "açık hava tüneli" şeklindeki paylaşımlarla gündem olmuştu. Eleştirilen tünellerin üzerine yapılan 2. pist uluslararası hava taşımacılığına hizmet vermeye başladı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistinin altına inşa edilen tünel sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu. Tiytro sanatcısı Levent Üzümcü de yayınladığı videoda "Görmüş olduğunuz açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz 4 şeritli tünelde gördüğünüz gibi sadece 2 şerit kullanılabiliyor yandaki tünel de boş" demişti. Yapılan paylaşım sonrası Üzümcü'nün videoda söylediği sözler vatandaşlar tarafından tepki çekmişti.

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bulunduğu pist alanının uzatılması için inşaat yapıldığı, yapılan alanda TEM otobanı ile D-100 karayolunu birbirine bağlayan Kuzey-Güney bağlantı yolu olduğu ve çift gidiş gelişli yol olması nedeniyle yolun da zarar görmemesi için tünelin inşa edildiği görüldü. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hava trafik kapasitesinin arttırılması çerçevesinde geçtiğimiz günlerde hizmete açılan 2. pistin, altında bulunan otoyola zarar vermemesi adına yapılan tünellerde ise çalışmaların devam ettiği görüldü. Uluslararası hava taşımacılığı için büyük önem arz eden 2. pist üzerinde ise çok sayıda uçağın kalkış yaptığı görüldü.

Havalimanına yakın konumda yaşayan vatandaşlardan Bayram Yıldırım, "Ben doğuma büyüme Pendikliyim. Burası daha önce bir tarlaydı. Önce havaalanı yapıldı sonrasında tüneller inşa edildi. Havaalanının pisti uzatılınca Sabiha gökçen havaalanı Dünya standartlarında bir havaalanı oldu. Ancak tünellerle ilgili sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı. Boş alana tünel yapılıyor gibi paylaşımlarda bulunuldu. Üzerine dağ olmadan bir tünel yapıldığı söylendi. Ama şu an olayın böyle olmadığını görüyoruz. Bilgiye dayalı olmadan eleştiri yapıldığını görmüş olduk. Yapan devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz, vatana ve millete hayırlı olsun. Burası çok büyük bir havalimanı oldu, buranın yerlileri bunu biliyor. Yapılan ikinci pist hizmet vermeye başladı. Dünyanın birçok yerinde böyle uygulamalar olduğunu görebiliriz. Ve şu anda yapılan bu ikinci pistin uluslararası taşımacılıkta ülkemizi önemli bir noktaya getirdi" dedi.