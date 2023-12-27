BIST 7.223
DOLAR 29,39
EURO 32,51
ALTIN 1.954,16

Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, Yunanistan'a gitti

|
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, Yunanistan'a gitti

Yunanistan takımlarından Panathinaikos ile anlaşan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeye imza atmak için bu ülkeye gitti.

Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, Yunanistan'a gitti

Yunan ekibi Panathinaikos, Teknik Direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladı. 

17
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, Yunanistan'a gitti

Terim, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti. 

27
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, Yunanistan'a gitti

Burada basın mensuplarının konuşan deneyimli teknik adam, "Seviyorum sizi, sevgiler. Söyleyeceğim birçok şey olacak ama şimdi değil" dedi.

37
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim, Yunanistan'a gitti

Terim, akşam saatlerinde yeni takımı Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıkacak.
Fatih Terim'in ekibinde Necati Ateş, Mert Çetin ve Tuğberk Tanrıvermiş yer alacak.

47