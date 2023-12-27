AYM'nin iptal kararının ardından tazminatlar çıkmaya başladı

Anayasa Mahkemesi'nin KHK ile ihraç edilip göreve iade edilen memurlara herhangi bir tazminat ödenmemesi yönündeki düzenlemeyi iptal etmişti. Bu karar üzerine dava açan bir memurun dosyasında mahkeme 50 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde memur olarak görev yapan Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası üyesi C.K. isimli kadın Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edildi. İlgili yerlere itirazlarını yapan C.K. 5 yıl sonra OHAL Komisyonu kararı ile göreve iade edildi.

Halk Tv'de yer alan habere göre Anayasa Mahkemesi'nin ihraç edilip daha sonra göreve iade edilen memurlara herhangi bir tazminat ödenmemesi yönündeki kararı iptal etmesinin ardından C.K.'nin avukatı müvekkilinin manevi zararın giderilmesi için İBB'ye başvurdu. Ancak avukatın yapmış olduğu başvuru reddedildi.

350 bin TL tazminat istendi

Bunun üzerine avukat Nesrullah Oğuz, İBB'nin verdiği red kararının iptal edilmesi talebiyle Ankara 8. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde C.K.'nin kamu görevinden çıkarılmasının toplum nezdindeki saygınlığını zedelediği ileri sürülerek 350 bin TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi talep edildi.

Tazminat talebi kısmen kabul edildi

Davayı inceleyen mahkeme İBB'nin memurun başvurusunu reddettiği kararın iptaline hükmetti. C.K.'nin manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne karar veren mahkeme C.K.'ye 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Üye hakim şerh düştü

Ancak üye hakimlerden biri karara muhalefet şerhi düştü. C.K.'nin yaklaşık 5 yıl sonra kamu görevine iade edildiğini belirten üye hakim, davacının açıkta geçirdiği süre dikkate alındığında, hükmedilen manevi tazminatın yetersiz olduğunu aktararak karara muhalefet şerhi düştü.