BIST 7.301
DOLAR 29,40
EURO 32,54
ALTIN 1.954,64
HABER /  SPOR

Son dakika! Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Son dakika! Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi

Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, avukatlarının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezaevinde olan Koca'nın avukatları müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi, Koca'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

Koca'nın akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edileceği öğrenildi.

Soruşturmanın geçmişi

Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig karşılaşmasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Faruk Koca ve 2 şüpheli ertesi gün tutuklandı. Maç sonrası görüntülerin izlenmesiyle iki şüphelinin daha belirlendiği soruşturmada Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince 15 Aralık'ta kabul edildi.

Mahkeme, 4 sanıklı davanın ilk duruşmasının 9 Ocak 2024'te yapılmasını kararlaştırdı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı! Türk futbolunun kara gecesinde neler yaşandı?
Foto Galeri Hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı! Türk futbolunun kara gecesinde neler yaşandı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Pes etmedi, kırık bilekle Avrupa şampiyonu oldu
Pes etmedi, kırık bilekle Avrupa şampiyonu oldu
Otomobille çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti
Yılbaşı alışverişi yaparken sahte çikolatalara dikkat!
Yılbaşı alışverişi yaparken sahte çikolatalara dikkat!
Beton dökülen inşaat çöktü! 6 işçi yaralandı!
Beton dökülen inşaat çöktü! 6 işçi yaralandı!
Fotoğraf çekerken 50 metrelik kanyondan düştü!
Fotoğraf çekerken 50 metrelik kanyondan düştü!
Elazığ’da tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Elazığ’da tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Galatasaray'da Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları devam ediyor
Galatasaray'da Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları devam ediyor
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Tekirdağ'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü!
Tekirdağ'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü!
Tüyler ürperten vahşet! Anne ve 4 çocuğu kanlar içinde bulundu
Tüyler ürperten vahşet! Anne ve 4 çocuğu kanlar içinde bulundu
Denizli'de 23 yaşındaki Büşra feci şekilde can verdi
Denizli'de 23 yaşındaki Büşra feci şekilde can verdi
65 yaşındaki anne okuma-yazma öğreniyor
65 yaşındaki anne okuma-yazma öğreniyor