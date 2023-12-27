BIST 7.301
DOLAR 29,40
EURO 32,54
ALTIN 1.954,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Beton dökülen inşaat çöktü! 6 işçi yaralandı!

Beton dökülen inşaat çöktü! 6 işçi yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın, beton döküldüğü sırada çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı.

Abone ol

Akhisar Mahallesi 161. Sokak'taki bir binanın inşaatında, birinci kat beton atıldığı sırada kalıpların devrilmesiyle çökme meydana geldi.

İşçilerden Menzeher (43), Murat (24) ve Zülküf Acar (30), Necmettin Albayrak (58), Emsal Çeçen (52) ve Murat Günden (44) kalıpların altında kalarak yaralandı.

İtfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından göçük altından çıkarılan 6 işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fotoğraf çekerken 50 metrelik kanyondan düştü!
Fotoğraf çekerken 50 metrelik kanyondan düştü!
Elazığ’da tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Elazığ’da tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Galatasaray'da Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları devam ediyor
Galatasaray'da Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları devam ediyor
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Tekirdağ'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü!
Tekirdağ'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü!
Tüyler ürperten vahşet! Anne ve 4 çocuğu kanlar içinde bulundu
Tüyler ürperten vahşet! Anne ve 4 çocuğu kanlar içinde bulundu
Denizli'de 23 yaşındaki Büşra feci şekilde can verdi
Denizli'de 23 yaşındaki Büşra feci şekilde can verdi
65 yaşındaki anne okuma-yazma öğreniyor
65 yaşındaki anne okuma-yazma öğreniyor
Tekirdağ'da 6 yaşındaki üvey oğluna uyuşturucu sattıran kadın tutuklandı
Tekirdağ'da 6 yaşındaki üvey oğluna uyuşturucu sattıran kadın tutuklandı
Habur'da 27 kilogram metamfetamin ele geçirildi!
Habur'da 27 kilogram metamfetamin ele geçirildi!
Manisalı çiftçiye 150 milyonluk destek verildi
Manisalı çiftçiye 150 milyonluk destek verildi
BBP'den İsveç yorumu: Doğru bir karar değil!
BBP'den İsveç yorumu: Doğru bir karar değil!