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Tekirdağ'da 6 yaşındaki üvey oğluna uyuşturucu sattıran kadın tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da 6 yaşındaki üvey oğluna uyuşturucu sattıran kadın tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 6 yaşındaki üvey oğlu üzerinden uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarının çocukları kullandığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. H.B'nin evinde yapılan aramada, satışa hazır bir miktar eroin ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu satışında 6 yaşındaki üvey oğlunu kullandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aileden alınan küçük çocuk, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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