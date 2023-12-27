Uzmanlardan 'yılbaşı sofrası' uyarısı geldi

Diyetisyen Cemre Balkan, yılbaşı sofrasında kızartma yerine ızgara veya fırında pişirilmiş ana yemeklerin tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Medicana Sağlık Grubu diyetisyenlerinden Cemre Balkan, yılbaşı akşamı değişen yemek rutini hakkında dikkat edilmesi gereken konularak değinerek, “Yeni yıl, yeni kararlar almak için en güzel zamandır. 2024’ün ilk gününün pazartesi olması da yeni başlangıçlar için güzel bir fırsat. Yılbaşı gecesinde aşırıya kaçmayı bir kenara bırakıp bu geceden en az zararla çıkmaya ve yılın ilk gününe enerjik uyanmak dikkat edilecek beslenme kurallarıyla mümkün” dedi.

“Kızartma yerine ızgara veya fırında pişirilmiş ana yemeklerin tüketilmeli”

Yılbaşı yemeğinde dikkat edilmesi gereken konulara değinen Medicana Intarnational Samsun Hastanesi Diyetisyeni Cemre Balkan, “Akşam sofrası için her şeyin tadına bakma iznini kendimize vereceksek kahvaltı öğünümüze dikkat etmekle güne başlayabiliriz. Diyette önemli olan dengedir. Bu nedenle akşam kaçamağımızı günün diğer öğünlerini hafif geçirerek dengeleyebiliriz. Kahvaltıyı hafif geçirmeliyiz ama protein, lif, sağlıklı karbonhidratlarımız mutlaka olmalı. Örnek olarak yumurtamızı, bol yeşilliğimizi ve tam tahıllı ekmeğimizi masamızdan eksik etmemeliyiz. Öğle öğününde meyveli yulaf tarifleri hem akşama kadar acıkmamamızı hem de günlük almamız gereken kalorinin dışına çıkmadan günü geçirmemiz için uygun olacaktır. Yılbaşı soframıza burada yağda kızartma yöntemi yerine ızgara, fırın yöntemleriyle hazırlayacağınız ana yemek tercihi en sağlıklısı olacaktır. Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi hindi eti doymuş yağ oranı daha az olacağından önerilebilir. Ancak yanında pilav tercih edilecekse ekmek tüketilmemesini tavsiye ederim. Sofrayı zenginleştirmek için fırında sebzeler, daha renkli ve kurubaklagil ilave edilen zeytinyağlı salatalar ve kızartma içermeyen yoğurtlu yiyecekler tercih edilebilir” dedi.

Balkan, “Tatlıyı yemekten 1 saat sonra tüketmeniz doğru olacaktır. Buradaki tercihinizi ise kuru meyveli, şeker yerine hurma özü kullanılan fit tatlılardan ya da sütlü tatlılardan yana kullanabilirsiniz. Ana yemek ile doyup hamur işleri ve tatlı tüketiminde seçeneğinizi sadece tadını almaktan yana kullanın. Yılbaşı sofraları normal zamandakine göre masada daha çok vakit geçirdiğimiz zamanlardan biri olacağından yemekleri yavaş ve sık çiğnemeniz yeme kontrolü yapmanız için size yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Kuruyemiş tüketimi

Hangi kuruyemişlerin ne kadar tüketilmesi ve ertesi gün beslenmede dikkat edilmesi gerekenler gibi sorulara da cevap veren diyetisyen Balkan, şunları söyledi:



“Gecenin vazgeçilmezi kuruyemişler ve paketli atıştırmalıklar yerine çiğ kuruyemişler, kuru meyveler ve evde hazırlayacağınız sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilebilir. Sevdiklerinizle sohbet ederken, eğlenirken veya televizyon karşısındayken ne kadar atıştırdığınızın farkında olamayabilirsiniz. Bunun farkında olun ve anın tadını çıkartın. Keyifli vakit geçirmenin tek yolu yemek yemek değil bunu unutmayın. Yılbaşı sonrası telafi beslenmesine öğle öğünü ile başlayabilirsiniz. Ara öğünle devam edip burada da tercihinizi meyve ve yoğurttan, sağlıklı smoothielerden yana kullanabilirsiniz. Akşam öğününüzü ise zeytinyağlı sebzeler ya da ızgara tavuk gibi hafif bir öğünle geçirmenizi öneririm.”